أكد رئيس مجلس إدارة جمعة الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد صباح الملا أهمية دور الأئمة والمؤذنين والقراء في جميع أيام السنة عموما وخلال شهر رمضان، خصوصا لما يبذلونه من جهود في إمامة المصلين خلال الصلوات الخمس أو خلال التراويح وقيام الليل، وضرورة أن يكونوا مستعدين لهذا الشهر الفضيل. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته جمعية الحكمة للمشاركين ببرنامج «أئمة الهدى» الذي نظمته الجمعية بهدف مراجعة كتاب الله عز وجل كاملا استعدادا لإمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الملا أن البرنامج استمر على مدى شهر كامل بمشاركة 22 إماما ومؤذنا وقارئا من القراء على مستوى الكويت ومن مختلف المناطق، وقد ختموا القرآن عن ظهر قلب ختمة كاملة، مشيدا بجهودهم وحرصهم على المواظبة بشكل يومي مع المشرفين والمتابعين للبرنامج.