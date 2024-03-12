كوالالمبور ـ كونا: قدمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية دعما جزئيا لرسوم دراسة طلاب المدارس العربية المتميزين في ماليزيا ضمن مشروع «حقي أن أتعلم» بحضور المستشار في سفارة الكويت لدى ماليزيا بدر الصقر وعميد السلك الديبلوماسي العربي في ماليزيا السفير اليمني عادل باحميد وعدد من رؤساء منظمات العمل الخيري الماليزي.



وقال بيان صادر عن مؤسسة «إنسان» للاغاثة والتنمية في ماليزيا التي نفذت المشروع وهي المسجلة ضمن منظومة العمل الإنساني لدى وزارة الخارجية أن المشروع استهدف دعم مئة طالب مختارون من سبع مدارس عربية في مختلف أرجاء ماليزيا.



وأضاف البيان أن «حقي أن أتعلم» اهتم أيضا بتعزيز القيم السامية والأخلاق الكريمة في أوساط طلاب المدارس المستفيدة والذي شمل ما يزيد على 3000 طالب انخرطوا في فعاليات وأنشطة المشروع وتم تكريم البارزين والفائزين في الحفل الختامي.



وألقى نائب مدير عام الهيئة إبراهيم البدر كلمة مسجلة أكد فيها جهود الهيئة في هذا المجال كما أكد أهمية دعم مثل هذه المشاريع التي تساعد في تأمين الفرص التعليمية المناسبة وتنشئة الأبناء على معاني الخير والقيم السامية.