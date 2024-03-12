محمد الوزان: الشركة شهدت تحسناً في نظم التشغيل في 2023.. ونتطلع للمحافظة على الأداء الجيد في 2024

جاريت والش: المجموعة أثبتت مجدداً قدرتها على التعافي والعودة للربحية بدعم عملياتنا في الكويت

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 11.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 2 مليون دينار خلال عام 2022، وبلغت إيرادات الشركة 271.2 مليون دينار، بارتفاع سنوي 6.3%.



وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن الأرباح التشغيلية بلغت 18.9 مليون دينار، بارتفاع 1137.1%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 27.9 مليون دينار، بارتفاع نسبته 141.1%، وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 فلسا للسهم الواحد.



وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من 2023، فقد حققت أرباحا صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 3.4 ملايين دينار، بانخفاض 26.3%، وبلغت الإيرادات 65.6 مليون دينار، بارتفاع 8.2%، وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 5.5 ملايين دينار، بارتفاع 3.2%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.1 ملايين دينار، بانخفاض 4.9%.



في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان «لقد شهدت الشركة تحسنا في نظم التشغيل عام 2023 بفضل الله وجهود فريق العمل، مما أدى إلى عودة الشركة إلى الربحية، ونتطلع إلى المحافظة على أدائنا الجيد والبناء على النجاح الذي حققناه في 2024 والأعوام القادمة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش «لقد أثبتت مجموعة ميزان مجددا قدرتها على التعافي والعودة إلى الربحية، وكان تحسن الأداء واضحا بشكل خاص في عملياتنا في الكويت، والتي تعتبر سوقنا الرئيسي، ومصدر لأكثر من 70% من إيرادات المجموعة».



وأشار إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الأداء في السنتين الماضيتين، شملت التركيز على الجوانب الأساسية للشركة والاستثمار في نقاط القوة الرئيسية لديها، كما شهدت أعمال الشركة في الأردن والسعودية نتائج استثنائية، مدعومة بمبادرات هدفت إلى تحسين كفاءة التشغيل والعمليات ونقاط التوزيع، كما واصلت عمليات الشركة في دولة الإمارات إظهار أداء قوي، لاسيما في قنوات توزيع مشروبات الطاقة والمياه المعبأة. وفي نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان القابضة خلال العام 2023، فقد حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 178.2 مليون دينار، بارتفاع 1.8% مقارنة بعام 2022، وشكل إيراد مجال الأغذية 65.7% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 52.8% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7.8% والخدمات الغذائية 5.2%.



وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، ارتفع إيراد القطاع بنسبة 8.4%، وقد شهد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية تحسينات ملحوظة، وفي الكويت على وجه الخصوص، حيث ارتفع مدى وصول العلامات التجارية الراسخة لمجموعة ميزان إلى مستويات جديدة.



أما قطاع التجهيزات الغذائية، فقد انخفضت إيراداته بنسبة 29.4%، حيث يعزى الانخفاض الملحوظ في إيرادات هذا القطاع في المقام الأول إلى القرار الاستراتيجي بإنهاء العقود التي لم تكن مربحة، وبالتالي تركيز الجهود على المشاريع التي تضمن الربحية.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساهمة الكبيرة في الإيرادات للربع الرابع من عام 2022 كانت بسبب العقد مع FIFA، والذي كان حدثا استثنائيا. وبالتالي، عند مقارنة إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بتلك الفترة، لوحظ انخفاض ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطبيعة الفريدة لعقد FIFA. وفي قطاع الخدمات الغذائية، ارتفعت إيراداته بنسبة 6.7%، مدعومة بعقود الخدمات التي أبرمناها مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة لها على مدى السنوات الماضية في الأردن والعراق.



وعلى صعيد مجال غير الأغذية في شركة ميزان القابضة، فقد بلغت إيراداته 92.9 مليون دينار مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 16% مقارنة بعام 2022، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 31.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.4% من إجمالي إيرادات المجموعة.