أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم طرح مناقصة دراسة مشاركة القطاع الخاص في مشروع بتروكيماويات الزور خلال شهر أبريل المقبل.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ستطرح المناقصة على عدد من الشركات الاستشارية في موعد أقصاه 24 أبريل المقبل كما هو مخطط له، حيث سيقوم المستشار ولمدة 3 أشهر مدة العقد في إجراء اختبارات السوق وتقييم الشركاء المحتملين والتسويق وتقدم المفاوضات، ووضع اللمسات الأخيرة على الشراكة بما في ذلك تشكيل شركة الشراكة ووضع خطة مالية تضمن التمويل الكامل للمشروع، وتحسين المخاطر وعوائد التمويل والعمل على التأثير الاقتصادي الشامل لربحية الشركة على عمليات شركة «كيبك» وأيضا الشركة الجديدة التي أطلق عليها اختصار «IPCO». وقالت المصادر انه سيتم العمل كذلك على وضع هيكل ملكية بسيط وفعال وهيكل إدارة.

تجدر الاشارة إلى ان مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له رصد له ميزانية تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، وسيتم دمج مجمع البتروكيماويات المخطط له مع مصفاة الزور، التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بطاقتها الكاملة في وقت وشيك.