شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كممول رئيسي لمشروع «بيوت بلس» وهو مشروع بناء وتطوير مجمع تجاري على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع في مدينة المطلاع السكنية، وذلك بقيمة 100 مليون دينار.



وأوضح «بيتك» في بيان صحافي، أن المشروع الذي وقعته شركة بيوت المطلاع العقارية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فرصة يمثل استثمارية استثنائية، وخاصة بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع بيوت بلس، ويلبي تطلعات أصحاب المنازل الجدد في مدينة المطلاع السكنية ويخدم احتياجاتهم في مستلزمات أعمال البناء والتشطيب، حيث يضم مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحال للبيع بالتجزئة ومساحات تخزينية واسعة وسكن للعمال وخدمات لوجستية متكاملة.



وفي هذا السياق، قال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع، إن المشاركة في تمويل واحد من أكبر مشاريع الرعاية السكنية، يؤكد الدور الرائد لـ «بيتك» في دعم الجهود التنموية لدولة الكويت، وحرصه على الاضطلاع بدوره الاقتصادي والمجتمعي والوطني انطلاقا من مكانته كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.



وأضاف المطوع أن «بيتك» حريص على دعم المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد، مبينا أن مشروع «بيوت بلس» يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم جهود التنمية العمرانية، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035.



وأكد مواصلة الجهود في تمويل ودعم الشركات الوطنية بشكل يتلاءم مع احتياجاتها، ويساعد في إنجاز خططها ومشاريعها، بما يعزز قدرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن «بيتك» يواصل سياسته في المشاركة في تمويل المشاريع التنموية وفق القواعد والنظم الائتمانية المعمول بها والإجراءات المعتمدة.



من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية القابضة م.عبدالرحمن الخنة، بدور «بيتك» الرائد ومساهمته التمويلية التي ستدعم جهود الشركة في إنجاز المشروع ضمن المدة المحددة، مبينا انه من المتوقع الانتهاء من المشروع في نهـايـة عـام 2026.



وأوضح الخنة أن مشروع «بيوت بلس» يضم أكثر من 100 معرض ومكتب وصالة عرض، وسيوفر حوالي 300 وحدة سكنية للعمال، وعددا كبيرا من مواقف السيارات، بالإضافة إلى مساحات تخزينية تبلغ مساحتها أكثر من 30 ألف متر مربع، كما سيوفر المشروع خدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك خدمات النقل والتخزين والتوزيع، مبينا أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة مدينة المطلاع كمركز تجاري واقتصادي مهم في الكويت.