يواصل البنك الأهلي الكويتي التزامه بتعزيز التميز والتطور المهني لدى موظفيه، واحتفل مؤخرا ضمن إطار برنامج Rising Branch لمكافأة الفروع بالأداء المميز والاستثنائي لموظفي فرعي المنصورية والعدان.



وبهذه المناسبة، قام الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك جهير معرفي، بزيارة فرعي المنصورية والعدان، لتحقيقها لقب «فرع الـ 6 نجوم» مناصفة خلال عام 2023، بناء على العديد من المعايير المحددة وعلى رأسها تقديم خدمة مثالية للعملاء، بما يزيد رضاهم ويسهم في تعزيز الموقع التنافسي للبنك في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس «نحرص في البنك الأهلي الكويتي على تقدير أداء الموظفين الذين يشكلون العنصر الأساسي في نجاحاتنا وإنجازاتنا، ونهنئ الموظفين المميزين على تفانيهم في تطوير مهاراتهم ومنتجات وحلول وخدمات البنك المتنوعة».



من جهتها، قالت معرفي «يهدف برنامج Rising Branch إلى تقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء وتقدير ومكافأة الموظفين أصحاب الأداء المتميز، وقد قام موظفو فرعي المنصورية والعدان بتقديم أداء رائع، ونشجع الجميع على الاستمرار ببذل المزيد من الجهد في المستقبل لتحقيق نجاحات إضافية للبنك على جميع المستويات».



يأتي ذلك في وقت يستمر البنك بابتكار العديد من البرامج والمبادرات الموجهة للموظفين، بما يشمل البرامج التدريبية والندوات التوعوية والخصومات الحصرية بالتعاون مع العديد من الشركاء في السوق الكويتي، بحيث يسهم التزامه بتكريم وتحفيز موارده البشرية بالارتقاء بمعايير خدمة العملاء والحفاظ على مكانته التنافسية العالية داخل القطاع المصرفي.



ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.