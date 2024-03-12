القاهرة - ناهد إمام



كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أنه تقرر مد المهلة الخاصة ببطاقات الرقم القومي وجواز السفر إلى سنة و3 أشهر للمصريين في الكويت فقط بدلا من سنة، مشددة في لقاء خاص مع «الأنباء» على ان هذا استثناء للجالية المصرية فقط بالكويت بناء على طلبهم.



وأوضحت وزيرة الهجرة، انه بعد أن تلقت الوزارة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها.



وقد أعربت وزارة الهجرة عن كامل التقدير لوزارة الداخلية لموافقتها الفورية على تجديد جوازات السفر لمن انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، لتكون لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من عام واحد لمرة واحدة فقط، لتتوافق وقواعد استخراج الإقامات في دولة الكويت الشقيقة، استجابة ودعم للمصريين المقيمين في دولة الكويت، وتسهيلا عليهم.



وأكدت الوزيرة، أن مبادرة السيارات للمصريين بالخارج سارية حتى نهاية شهر أبريل العام الحالي، حيث إنها شهدت إقبالا كبيرا، بإجمالي تحويلات فعلية بلغت نحو 700 مليون دولار.



وقالت سها جندي، إن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن، وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.



وبسؤالها حول تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة، أنها قطعت شوطا كبيرا، حيث تم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، كما تم الاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة. وقالت الوزيرة، إن هناك أهمية لمنصة التسوق الإلكترونية للمصريين بالخارج، حيث تعمل على إتاحة خدمات ومزايا جديدة لهم تساعدهم على شراء الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية بسهولة.