بحضور ممثل مدير عام الهيئة العامة للرياضة ضاري الظفيري، وأمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري وأمين السر العام المساعد محمود أبو القاسم، أقيمت مساء أمس الأول في قاعة التشريفات بمطار الكويت مراسم استقبال وفد المنتخب الكويتي للزوارق السريعة العائد من إمارة موناكو عقب استلام بطل‭ ‬العالم‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري ‬ومساعده‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬محمد‭ ‬العيسائي ‬كأس‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي أقيم بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬UIM‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الفجيرة‭ ‬وممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الزوارق‭ ‬السريعة‭ ‬والويك بورد‭ ‬والغوص‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬البحري‭ ‬علي‭ ‬الشمالي‭.