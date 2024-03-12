القاهرة - ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعليا والباقي عبر الفيديوكونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025.



وأكد د.عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حاليا عشرات المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع»، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمنزلة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظرا لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.



وأوضح د.وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات المقبلة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضي المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية - تجارية - إدارية - تعليمية - لوجستية - طبية - غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052، والمتمثل في مضاعفة المعمور، مما يساعد في إعادة التوزيع السكاني، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.