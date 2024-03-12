أسامة أبو السعود



أدى جموع المصلين الليلة الأولى من صلاة التراويح والوتر في مختلف مساجد البلاد حيث امتلأت المساجد بالمصلين احياء لليالي شهر رمضان المبارك.



وفي محافظة العاصمة، أحيت المراكز الرمضانية التابعة لإدارة مساجد المحافظة وهي موزعة كالتالي: مسجد الراشد بالعديلية ومسجد سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان ومسجد الغملاس بمنطقة القادسية ومسجد جابر الأنصاري بمنطقة جابر الأحمد ومركز القراءات في مسجد البحر بمنطقة المباركية تلك الليلة المباركة وهي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.



وقد تقدم مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري بالتهنئة القلبية ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم أهل الكويت مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1445 هجري، كما أثنى على جهود العاملين في المراكز الرمضانية الخمس، مشددا على إيصال رسالة المسجد كونه مركز إشعاع حضاري وثقافي وإيماني.



كما نوه عبدالحميد المطيري أن القارئ مشاري العفاسي سيؤم المصلين في مركز الراشد الرمضاني في الليلة الثانية من ليالي رمضان المبارك، وفي هذا المقام دعا جمهور المصلين لاغتنام هذا الشهر الكريم بالطاعة والتقرب إلى الله.



مساجد الفروانية



من جهته، أكد مدير إدارة مساجد الفروانية سعود حشف المطيري استعدادات مساجد محافظة الفروانية كاملة لاستقبال جموع المصلين في تلك الليالي المباركة من شهر رمضان لافتا إلى ان التجهيزات على قدم وساق منذ عدة اشهر وشملت تشكيل عدد (2) من الفرق الرمضانية المشاركة على التجهيز والإشراف على المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية وفق التخصصات والاحتياجات المختلفة.



وتابع انه تم تكليف شركات الصيانة الدورية للعمل على تهيئة المساجد والوقوف على آخر الاستعدادات بها لاستقبال الشهر الكريم، وكذلك تكليف شركات النظافة للعمل على تهيئة المساجد والوقوف على آخر الاستعدادات بها لاستقبال الشهر الكريم.



وشدد المطيري على الاهتمام بالجانب الإيماني والتوعوي والروحاني بالمساجد من خلال إعداد مجموعة من البرامج والمسابقات الثقافية والدعوية ومنها إقامة المجالس الفقهية بالمراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية (مركز زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك) وذلك بعد صلاة الجمعة خلال الشهر الكريم لتلقي الأسئلة والفتاوي المتعلقة بأحكام الصيام وغيرها.



أسابيع ثقافية



واستطرد إقامة الأسابيع الثقافية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية تتمثل في مجموعة من المحاضرات والدروس وذلك بعد صلاة العصر لعدد (3) أيام بالأسبوع، وإقامة عدد (50) محاضرة إيمانية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية تسلط الضوء على الجوانب الإيمانية والروحية في الشهر الكريم.



ولفت إلى إقامة عدد (2) من المراكز الرمضانية بالمحافظة (مركز زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك - مركز الغانم والخرافي بمنطقة الصليبخات) حيث تقام بها الأنشطة الثقافية والمسابقات القرآنية بالإضافة إلى استضافة مشاهير القراء لإحياء ليالي الشهر الكريم وذلك من خلال أداء صلاتي التراويح والقيام خلال أيام الشهر الفضيل.



كما أشار مدير إدارة مساجد الفروانية إلى إقامة وتنظيم عدد (2) مسابقة لحفظ القرآن الكريم وهي



1 - مسابقة السيد/ عيسى الدلوم بمسجد زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك.



2 - مسابقة السيد/ صالح خالد الجاسم (رحمه الله) بمسجد عبدالله المخيال بمنطقة العارضية.



المعتكفات الرمضانية



وأوضح كذلك إلى إقامة المعتكفات الرمضانية بمختلف مساجد مناطق محافظة الفروانية وكذلك توفير وجبات الإفطار والسحور للمعتكفين والعمل على توفير سبل الراحة لهم بالمساجد.



توفير فرق الطوارئ لمتابعة البلاغات الخاصة بأعمال الصيانة بالمساجد خلال الشهر الكريم.



ولفت إلى التنسيق مع الجهات الخيرية والمتبرعين لإقامة مشروع إفطار الصائم بمختلف مساجد محافظة الفروانية وفق الضوابط والنظم المنصوص عليها بالتعميم الصادر من الوكيل المساعد لشؤون المساجد بهذا الشأن.



وأشار المطيري في ختام تصريحاته إلى تدشين وتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال توفير خدمات الواتس أب على الرقم (24890412) وكذلك الروابط الإلكترونية لتلقي الشكاوى والاقتراحات حول الخدمات التي تقدمها الإدارة بمساجدها المختلفة.