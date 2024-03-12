يحيى حميدان



تجذب كرة القدم أنظار محبيها بسبب تقلباتها وإمكانية قلب مشاعرهم من الحزن إلى الفرح أو العكس قبل ثوان معدودة من صافرة النهاية، وهو ما يجعل مختلف المباريات تحظى بالاهتمام المضاعف خاصة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ودائما ما تبقى أهداف الوقت القاتل في الذاكرة.

وقد حفل دوري «زين» الممتاز في نسخته الحالية بالكثير من الإثارة والترقب في مبارياته الـ 90 التي لعبت في القسمين الأول والثاني، قبل انتقال أصحاب المراكز الستة الأولى إلى دور المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى صراع البقاء بين أصحاب المراكز من السابع حتى العاشر في دور تفادي الهبوط.

وشهدت 30 مباراة من منافسات الدوري الممتاز، أي ثلث المجمل العام من المباريات في القسمين الأول والثاني، الكثير من التقلبات بعد الدقائق التسعين، وتحديدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وهو ما قلب أحوال الفرق من حال إلى حال، فقد وصل عدد الأهداف المسجلة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إلى 35 هدفا، ويعتبر العربي الأفضل في هذا الجانب بإحرازه 9 أهداف، ثم السالمية بـ 6 أهداف، كما برز كل من: الفحيحيل والنصر في قائمة «الأهداف القاتلة» بعدما سجل كل منهما 5 أهداف.

ويأتي الكويت خامسا من ناحية الأكثر تسجيلا للأهداف بعد الدقيقة 90 بـ 4 أهداف، ثم كاظمة بـ 3 أهداف، فالقادسية بهدفان، وخيطان بهدف وحيد، فيما لم يهز الشباب والجهراء الشباك في هذا التوقيت.

ويتصدر مهاجم الفحيحيل، البرازيلي وليام باروس، ومواطنه مدافع السالمية أليكس ليما هدافي الدقائق الحرجة بإحراز كل منهما 4 أهداف، ويأتي خلفهما مهاجم العربي، المغربي حمزة خابا بـ 3 أهداف، بينما سجل كل من مهاجم النصر الكولومبي هانسيل زاباتا، وجناح العربي، التونسي أيمن الصفاقسي هدفين لكل لاعب.

وكان السالمية أكبر المستفيدين من أهداف الوقت القاتل بعدما كسب 7 نقاط خلالها، في حين ظفر الكويت بـ 5 نقاط، وعلى الرغم من كثرة أهداف العربي بعد الدقيقة 90 دقيقة، إلا أنه لم يكسب سوى 4 نقاط فقط بعدما كان ضامنا النقاط الثلاث قبل إضافة بعض الأهداف.