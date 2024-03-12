يعقوب العوضي



أكد أمين صندوق اتحاد كرة اليد خالد طالب، أن هناك خطة إعداد مدروسة بعناية للمنتخبات الوطنية لجميع المراحل السنية وضع حجر أساسها في أروقة الاتحاد بالتعاون مع الأجهزة الفنية والإدارية والأندية المختلفة للوصول فيهم إلى أعلى مستويات من الجاهزية الفنية والبدنية على حد السواء.



وقال: بدأنا في إعداد منتخبي الشباب والناشئين في معسكر مونتنيغرو في أغسطس الماضي، وخضنا عدة مباريات ودية عادت بالفائدة القصوى على اللاعبين من حيث الاحتكاك بلاعبين أجانب من دوريات أوروبية مختلفة بالإضافة إلى المباريات الودية مع منتخب السعودية في «أرينا مول». وتابع: «الصيف المقبل سنستأنف رحلة الإعداد، حيث إن طموحنا الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل رغم صعوبة المهمة إلا أني على ثقة كبيرة باللاعبين وبأرضية الكويت الخصبة والولادة للنجوم والمواهب خاصة في لعبة كرة اليد».



وتابع: «نتطلع للمشاركة في البطولات الدولية الخليجية والعربية المختلفة لحين الخروج بمعسكر إعداد خارجي سيحدد وقته ومكانه لاحقا للمشاركة في البطولة الآسيوية».



واستطرد: «ننظم تجمعات في أوقات مختلفة لتحقيق الاستمرارية، خاصة أن الوصول إلى منصات التتويج أصعب من تحقيقه للمرة الأولى، وبطبيعة الحال فالحفاظ على القمة يتطلب تخطيط وجهود مضاعفة، وبدورنا، وبالتعاون مع اللاعبين والإداريين والفنيين، نسعى لخلق منتخبات جديدة قادرة على رفع اسم الكويت وعلمها في جميع المحافل الدولية».