أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارات بفقدان الجنسية الكويتية لـ 9 أشخاص جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.. قررنا: فقد الجنسية الكويتية من: ماريا ديلورز مالدونادو، استنادا الى المادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه.



وفقد الجنسية الكويتية من: هبة يوسف بن يوسف عبدالرحمن السويلم، استنادا الى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه.



وفقد الجنسية الكويتية من كل من: بندر عبدالله رفاع غازي الحربي، وخالد سعود علي نوطان المري، ونايف حمود منير غايب زيد، ونواف حمود منير غايب زيد، وفهد حمود منير غايب زيد، ونادية عامر عبدالله عامر الهاجري، ويوسف علي يوسف فرس، وذلك استنادا الى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أعلاه. مع دعوة الجهات ـ كل فيما يخصه ـ لتنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.