

بيروت ـ بولين فاضل



«سمراء البادية» سميرة توفيق (25 ديسمبر 1935)، هي في الحقيقة سميرة كريمونة ذات الأصول الأرمنية.. هي الصغرى بين شقيقاتها، وقد بدأت تظهر الموهبة الغنائية عليها عندما كانت في السابعة من عمرها، وحين أصبحت في الثالثة عشرة أخذت تحيي الحفلات الغنائية على مسارح بيروت الخاصة بالعائلات، وبعدها تنقلت في عدد من المناطق اللبنانية حيث وقفت على أهم مسارحها.



اكتسبت سميرة توفيق خصوصيتها الشديدة لكونها تميزت بالغناء باللهجة البدوية، وقد قدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسورية والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات «حسنك يا زين» و«أسمر خفيف الروح» و«يا هلا بالضيف» التي صارت بمنزلة نشيد يذاع في المناسبات عند استقبال شخصيات رسمية في لبنان والعالم العربي، صنعت أفلاما عدة، أبرزها «بدوية في باريس» مع رشدي أباظة وعبدالسلام النابلسي، لكنها لم تنل في التمثيل النجاح الكبير الذي حالفها في الغناء.



تميزت سميرة توفيق بلونها الخاص وشامتها على الوجه وعباءاتها في الحفلات والمناسبات، ويقال إنها كانت المطربة المفضلة لدى الملوك والأمراء والرؤساء العرب، حرصت على إبقاء حياتها الخاصة بعيدا من الإعلام، وكل ما يعرف عنها أنها تزوجت وتطلقت من رجل أعمال لبناني في السويد وليس لديها أولاد، أما حاليا، فهي تقيم في أبوظبي وتحظى برعاية صحية خاصة، لكن شائعات الوفاة تلاحقها من حين لآخر.