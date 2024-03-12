أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تخاف من الحسد، ولهذا لم تكن تتكلم عن أعمالها في بداياتها، وقالت: البعض يراني قوية بسبب تجاوزي محنا كثيرة، لكنني لا أرى نفسي كذلك، مررت بخمس سنوات كانت الأصعب في حياتي، كنت ملكة جمال وكان أهم شيء عندي شكلي، تعرضت لحادث تسبب في تشويه أنفي ودخلت دوامة عمليات التجميل، وآخر عملية أجريتها في الأنف كنت راضية عنها بشكل كبير، وتتبقى لي عملية واحدة فقط.



وكشفت حورية، في حوار مع مجلة «لها»، عن أعمالها القادمة، قائلة: أقدم مسرحية جديدة للأطفال عن قصة «رابونزل»، وصراحة مرعوبة جدا من تقديم عمل فني للأطفال، وأتمنى أن أكون خفيفة عليهم، والمقرر عرض المسرحية خلال عيد الفطر المقبل، كما أُحضر لفيلم «الحب كله» مع النجمة إلهام شاهين، وسعيدة بالعمل معها لأني أحبها جدا على المستوى الشخصي، والفيلم من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر.



وأشارت فرغلي إلى أن مسلسل «ساحرة الجنوب» هو الأهم في مشوارها، منوهة الى أن أصعب مشهد قدمته كان في مسلسل «حكاية بنات»، وهو مشهد ولادة «مريم»، وأردفت: حملت خلال أحداث العمل بطفلة وأنا أعلم عدم قدرتي على الإنجاب في الحقيقة بسبب استئصال الرحم، وارتجلت في المشهد، وكان بالفعل الأصعب في كل ما قدمته حتى الآن.