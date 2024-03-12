ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.



وكشف رسميا عن لافتة كبيرة كتب عليها «رمضان مبارك» وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء الأحد تمت خلاله إضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي. وهي المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.



ورحبت رئيسة بلدية مدينة فرانكفورت نرجس إسكندري غرونبرغ باللفتة «الرائعة» التي تشهد على «التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت». ويبلغ عدد سكان المدينة، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.