تشارك الكويت في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، التي انطلقت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك وتستمر حتى 22 الجاري.

وترأس وفد الكويت في أعمال الدورة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وحضور المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي.



وتناقش لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات.