بشرى شعبان

أعلن وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري أنه وبتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة لإطلاق حملة سداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2» للعام الثاني على التوالي

وقال المطيري في تصريح صحافي انه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق الحملة وتفاصيلها قريبا، وذلك في إطار مبادرة وزارة الشؤون لتوطين العمل الخيري داخل البلاد، والتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم ومنحهم الأولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.