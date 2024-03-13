بيروت - داود رمال



أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس أن هناك أكثر من قطاع يمكن للبنان وقبرص التعاون بشأنهما تجاريا واقتصاديا وسياحيا وفي مجال الطاقة.



وقال:«نحن نتطلع إلى التعاون الوطيد بين البلدين في ما يخص مجالات التنمية، كما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الاوروبي لطلبه دعم وإغاثة النازحين السوريين في بلادهم».



وفي خلال الاجتماع، شدد الوزير القبرصي على التعاون القائم والمستقبلي بين لبنان وقبرص في المجالات كافة.



كما تمنى تكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى اوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية.



وعرض للجهود التي تقوم بها قبرص لتأمين المساعدات إلى غزة عبر المعبر الانساني البحري، وتمنى أن تنعم منطقة شرق المتوسط بالأمن والاستقرار في القريب العاجل.



واطلع رئيس الحكومة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي وضعته في صورة الاحاطة الدورية لمجلس الامن بشأن القرار 1701 وأبلغته انها في صدد المغادرة إلى نيويورك لمناقشة هذا الملف.