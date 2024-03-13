316 اعتراضاً على قبول تسجيل علامة تجارية بلغت قيمة رسومها الإجمالية 27.7 ألف دينار

12.3 ألف طلب لنشر العلامة التجارية والملكية الفكرية في 2023 برسوم 437.8 ألف دينار



طارق عرابي



أودعت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة نحو 35.7 ألف براءة اختراع لأفراد وشركات خلال العام 2023، وذلك من إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال العام 2023 والتي بلغ عددها نحو 61.6 ألف معاملة، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها مقابل هذه المعاملات نحو 5.8 ملايين دينار.



وكشفت الإحصائية التي حصلت عليها «الأنباء» أن الإدارة تلقت خلال العام 2023 نحو 35.7 ألف طلب لإيداع براءة الاختراع وتسجيل العلامة التجارية ونشرها، بلغت رسومها الإجمالية نحو 3.45 ملايين دينار، فيما قامت بتسجيل 13.2 ألف علامة تجارية بلغت رسومها الإجمالية 597.3 ألف دينار، ونشر 11.8 ألف علامة تجارية بلغت رسومها الإجمالية 295.8 ألف دينار، وتسجيل وإصدار شهادات لعدد 10.6 آلاف علامة تجارية برسوم إجمالية بلغت 255.6 ألف دينار، فيما تلقت الإدارة 5 طلبات تسجيل علامة جماعية بلغت رسومها الإجمالية 475 دينار.



وعلى صعيد طلبات تجديد العلامة التجارية خلال الأشهر الست الأخيرة من تاريخ انتهاء الحماية أو السنة الأخيرة من مدة الحماية، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي أنجزتها الإدارة خلال العام الماضي 6346 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليون دينار.



وفيما يتعلق بالتأشيرات التي أنجزتها الإدارة خلال 2023، فقد بلغ عددها الإجمالي 6467 معاملة بلغت قيمة رسومها الإجمالية 221 ألف دينار، حيث شملت هذه التأشيرات معاملات تغيير عنوان مالك العلامة، تغيير اسم مالك العلامة، نقل ملكية العلامة التجارية، تغيير اسم وعنوان مالك العلامة أو الوكيل، تغيير اسم وكيل التسجيل، فحص مبدئي عن العلامة التجارية، تعديل في شكل العلامة التجارية، التأشير بالترخيص باستعمال علامة تجارية، طلب شطب جزء من السلع والخدمات وطلب شطب تسجيل علامة من المالك.



طلبات الاعتراض



وأظهرت الإحصائية نفسها تلقي الإدارة 316 اعتراضا على قبول تسجيل علامة تجارية بلغت قيمة رسومها الإجمالية 27.7 ألف دينار، توزعت ما بين 270 طلبا للاعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية و46 طلبا لتحديد جلسة لسماع الأقوال.



طلبات النشر



أما فيما يتعلق بطلبات نشر العلامة التجارية والملكية الفكرية، فقد بلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 12.3 ألف طلب برسوم إجمالية بلغت 437.8 ألف دينار، حيث توزعت هذه الطلبات ما بين 6347 طلبا لنشر التجديد للعلامة التجارية، و1634 طلبا لنشر نقل ملكية العلامة التجارية، و48 طلبا لنشر تعديل شكل العلامة التجارية، و3852 طلبا لنشر تعديل اسم أو عنوان مالك العلامة أو الوكيل، و265 طلبا لنشر الترخيص، و4 طلبات نشر علامة جماعية وعلامات مراقبة أو علامات هيئات النفع العام أو المؤسسات المهنية، و176 طلبا لنشر الطلب بعد شطب جزء من السلع والخدمات.



سجل الوكلاء



على الصعيد ذاته، بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة على سجل الوكلاء خلال العام الماضي نحو 26 طلبا بلغت رسومها الإجمالية 3640 دينارا، حيث تلقت الإدارة 8 طلبات قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء، و18 طلبا تجديد القيد في سجل الوكلاء.



التظلمات



أما بخصوص التظلمات التي تلقتها الإدارة خلال العام الماضي فقد بلغ عددها الإجمالي 117 طلبا للتظلم من قرار رفض تسجيل علامة تجارية أو تعليقه على شرط، برسوم إجمالية بلغت 5265 ألف دينار.



المستخرجات



وأخيرا، أظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد المستخرجات التي أنجزتها الإدارة طوال العالم بلغ 250 مستخرجا للحصول على صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من شهادة التسجيل بلغت رسومها الإجمالية 11.2 ألف دينار.