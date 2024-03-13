

محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن مزيدا من التأخير بات متوقعا بالنسبة لمشروع توفير الوقود البديل لوحدة إنتاج الهيدروجين بمصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار.



ونقلت المجلة عن مصادر في الصناعة النفطية قولها إن غياب اليقين بشأن التفاصيل المتعلقة بنطاق المشروع استدعى إجراء دراسة لتحديد كيفية معالجة المصفاة للنفط الثقيل والمواصفات الدقيقة لعدة وحدات مختلفة، وان هذه الدراسة مازالت مستمرة لتقييم تفاصيل نطاق المشروع.



وقال أحد المصادر: «لقد حدث بالفعل الكثير من التأخير في عملية طرح المناقصة، ويبدو من المرجح أنه سيكون هناك المزيد من التأخير في المستقبل». وأضاف أن «المقاولين سيكونون بحاجة للاطلاع على نتائج الدراسة الجارية حاليا قبل أن يتمكنوا من تقديم عطاءاتهم».



يذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ـ كيبك ـ هي التي طرحت المشروع، والتي أعلنت مؤخرا أنها مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى 14 أبريل بدلا من التاريخ السابق، وهو 12 مارس.