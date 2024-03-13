

استضاف بنك الكويت الوطني سلسلة حلقات نقاشية لتبادل المعرفة مع قياديين تنفيذيين من شركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) بهدف تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات القيمة فيما يتعلق بتقنيات القيادة المختلفة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التدريب والتطوير الوظيفي بالشركة.



وقد جمعت الحلقات النقاشية التي عقدت خلال شهري يناير وفبراير فريق القيادة في بنك الكويت الوطني مع نظرائهم من شركة البترول الوطنية الكويتية وكافكو، وقد انخرط المشاركون في مناقشات مفتوحة حول مجموعة من المواضيع شملت استراتيجيات التواصل والتحفيز الفعالة وبناء فرق عالية الأداء وتمكين الموظفين وتحفيز الابتكار والتكيف مع التغيير ومواجهة التحديات.



وحاضر في الحلقات التي شهدت حضور نحو 22 إداريا من شركتي «البترول الوطنية» و«كافكو» قيادات تنفيذية في البنك، من بينهم الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «يتمتع بنك الكويت الوطني بعلاقات وثيقة ومميزة مع القطاع النفطي باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها إضافة إلى دوره الفعال في تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية بصفته الشريك المصرفي الاستراتيجي للقطاع الحكومي».



وأضاف العبلاني أن الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومؤسسات القطاع النفطي في مجالات التدريب والتطوير تمتد لعقود طويلة وتشهد زخما متزايدا انطلاقا من التزام البنك القوي والراسخ تجاه قطاع النفط وتطلعه الدائم إلى دعم هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مستمر.



وأشار إلى أن الوطني وفر بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية والمخصصة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بهدف إثراء تجربتهم المصرفية، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والشراكة التي تجمع البنك والمؤسسة منذ عقود.



وأوضح أن الوطني يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات وخاصة الحكومية، انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، إضافة إلى العديد من مبادرات البنك التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.