%50 من مبيعات سيارات إم جي تأتي من خلال توصيات العملاء الحاليين

طرح سيارات جديدة وتوسيع شبكة المعارض خلال العام الحالي في الأحمدي



شهدت محافظة الجهراء حدثا مميزا بافتتاح معرض إم جي عادل الغانم للسيارات الجديد، وذلك بحضور كبار الشخصيات، على رأسهم مرزوق الغانم رئيس مجموعة أبناء الغانم، وتوم لي المدير التنفيذي لدى «إم جي».



ويأتي افتتاح هذا المعرض الجديد ضمن خطط شركة عادل الغانم للسيارات الطموحة للتوسع في شبكة معارضها وتقديم خدمات متكاملة لعملائها في جميع أنحاء الكويت. يضم المعرض الجديد صالة عرض رحبة تعرض أحدث تشكيلة من سيارات إم جي، بالإضافة إلى مركز للصيانة وآخر لقطع الغيار، ليقدم بذلك تجربة متكاملة للعملاء في محافظة الجهراء والمناطق المجاورة.



وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مرزوق الغانم على أهمية افتتاح هذا المعرض الجديد، قائلا: نحن في مجموعة أبناء الغانم نؤمن بأهمية خدمة عملائنا في مختلف المناطق، ويسعدنا اليوم افتتاح معرض إم جي عادل الغانم الجديد في الجهراء. من خلال هذا المعرض، نهدف إلى توفير تجربة مميزة لعملائنا، حيث نتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث موديلات سيارات إم جي والاستفادة من خدمات الصيانة وقطع الغيار بأعلى معايير الجودة.



وأشار الغانم إلى خطط الشركة المستقبلية، قائلا: لا يقتصر طموحنا على افتتاح هذا المعرض، بل نسعى إلى تعزيز حضورنا في السوق الكويتي من خلال افتتاح المزيد من المعارض في المستقبل القريب لنكون أقرب ما نكون من عملائنا. ونؤكد حرصنا على تقديم سيارات إم جي ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لزيادة حصتنا السوقية.



من جانبه، أكد توم لي، المدير التنفيذي لدى «إم جي»، على التزام الشركة بالريادة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث قال: نحن في «إم جي» نطمح لأن نكون روادا في مجال التكنولوجيا والتطور والابتكارات. نلتزم بتوفير سيارات تتميز بجودتها العالية ومزاياها المتقدمة، ونقدمها للعملاء بأسعار تنافسية، نؤكد أيضا على التزامنا بتقديم أفضل تجربة للعملاء في جميع أنحاء الكويت، سواء من خلال شبكة معارضنا أو مراكز الصيانة المنتشرة في مختلف المناطق.



تجدر الإشارة إلى أن لدى إم جي عادل الغانم للسيارات حاليا 3 معارض موزعة على مناطق الري والشويخ والجهراء، بالإضافة إلى 13 مركزا للصيانة في جميع أنحاء الكويت.



تقدم الشركة مجموعة واسعة من سيارات إم جي التي تشمل سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيارات الكهربائية. تتميز هذه السيارات بتصاميمها الأنيقة وتقنياتها المتطورة وأسعارها التنافسية، ما يجعلها خيارا مثاليا للعملاء الباحثين عن الجودة والقيمة المميزة.