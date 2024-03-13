

القاهرة ـ ناهد إمام



أكدت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أولويات مشروعات التطوير التي تمت بالمصلحة. واضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصري المغترب المستثمر يمكنه تقديم الإقرار الضريبي من أي مكان وفي أي وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية.



وأكدت لـ«الأنباء» اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، والتي يتم تطبيقها في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.



وأعلنت قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، ويتضمن العديد من التيسيرات على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية ويراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.



وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تعكف على الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024، للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها عشرة ملايين جنيه، وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.