

بمشاركة عدد كبير من الطلبة والشباب والعوائل، حقق سباق الجري الأول الذي نظمته جامعة الكويت تحت عنوان «تحدي مدينة صباح السالم الجامعية» نجاحا باهرا، حيث أقيم السباق في الحرم الجامعي برعاية مقدمة من البنك التجاري الكويتي.



وعن الرعاية التي قدمها البنك لهذا الحدث الذي حظي بمشاركة كبيرة، أوضحت رئيس إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين قائلة «تأتي رعاية سباق ماراثون جامعة الكويت الأول حرصا من البنك التجاري الكويتي على مشاركة الشباب أنشطتهم والفعاليات الرياضية التي تكتسب اهتمامهم، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على نشر الوعي بأهمية الصحة البدنية وممارسة الرياضة، حيث تواجد فريق البنك من خلال جناح له في جامعة الكويت وتم تعريف الطلبة على حساب You المصمم خصيصا لتلبية احتياجات عملاء التجاري من فئة الشباب، لاسيما ان هذا الحساب يقدم لهم مزايا وخصومات وأنشطة حصرية تلبي احتياجاتهم».