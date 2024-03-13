

يستقبل ملعب «ميتروبوليتانو»، في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة قمة تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم، بعد المستويات المميزة التي قدماها في دور المجموعات.



وكان «النيراتزوري» قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد، سجله النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، وسيحاول الحفاظ على تلك النتيجة لمواصلة طريقه نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.



وشارك لاعبان عائدان من الإصابة، وهما: الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الشاب بابلو باريوس، في تدريبات «الأتلتي» أول من أمس (الاثنين) استعدادا لمواجهة إنتر اليوم.



وأصيب غريزمان في 20 فبراير الماضي بالتواء في الكاحل الأيمن، وعاد للتدريبات الجماعية مع الفريق الجمعة الماضي، لكنه غاب عن مباراة قادش، كما فعل قبلها أمام ألميريا وأتلتيك بلباو وريال بيتيس.



من جانبه، شارك باريوس في التدريب، بعدما غاب عن تدريبات الأربعاء والخميس والجمعة ومواجهة قادش، بسبب وعكة صحية تعافى منها مؤخرا.



وكان المدافع سيزار أزبيليكويتا قد عاد إلى تدريبات أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، في آخر مراحل تعافيه من إصابة تمزق الرباط الهلالي، التي تعرض لها في 18 يناير الماضي.



ومع ذلك، ليس من المؤكد ما إذا كان الإسباني المخضرم سيدخل قائمة مواجهة إنتر أم لا.



من جهته، أكد إنتر إصابة الثنائي النمساوي ماركو أرناوتوفيتش والبرازيلي كارلوس أوغوستو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث لن يشارك اللاعبان في مواجهة اليوم.



ويعاني أرناوتوفيتش من إصابة عضلية في الفخذ اليمنى.



وبالنسبة إلى الظهير الأيسر أوغوستو، فيعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.



وأفاد بيان من النادي الإيطالي بأن اللاعبين سيتم تقييم الوضع الصحي لهما خلال الأيام القليلة المقبلة.



دورتموند يستضيف آيندهوفن



وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، يستضيف ملعب «سيغنال إيدونا بارك» مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه آيندهوفن الهولندي.



ويسعى الفريقان إلى خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وكان دورتموند قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة بعد تصدره المجموعة السادسة، بينما جاء آيندهوفن في المركز الثاني عن المجموعة الثانية.