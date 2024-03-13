

فازت مرشحة الكويت صديقة الأنصاري بمنصب نائب رئيس أول مجلس قيادي إقليمي لأسر اللاعبين بالأولمبياد الخاص، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماعات المجلس بالقاهرة بمشاركة 10 دولة عربية.



وأعربت الأنصاري عن سعادتها بثقة الأعضاء وانتخابها للمشاركة في قيادة دفة المجلس للعامين المقبلين، وأكدت أن هذه الثقة تعكس التقدير الذي تحظى به تجربة الأولمبياد الخاص الكويتي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في دعم اللاعبين وتهيئة البيئة الملائمة لتمكينهم من الاستمرارية والتألق والإنجاز.



وقدمت الأنصاري الشكر لأسرة الأولمبياد الخاص الإقليمي وعلى رأسهم م.ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الأوسط وشمال افريقيا والى الزملاء بالمجلس من جميع الدول العربية والى المحاضرين والقائمين على التنظيم.