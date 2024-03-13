

ذكرت وزارة الداخلية ان الادارة العامة لمراكز الخدمة ستعمل على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من التاسعة والنصف حتى الثانية من بعد الظهر، أما الفترة المسائية فتنتهي الساعة الخامسة.



وأشارت إلى أن عمل الإدارة العامة للبيئة سيكون هو الآخر على فترتـــــين، يبدأ الدوام في العاشرة والنصف وينتهـــــي في الخامســـــة والنصـــــف من بعــــد العصر.



أما الإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور فيكون دوامها من العاشرة حتى الرابعة عصرا وكذلك أقسام الفحص الفني، أما أقسام الاختبار فتبدأ في التاسعة والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا، وأخيرا يبدأ دوام الإدارة العامة لخفر السواحل في الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.