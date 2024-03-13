أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية والرامي لدعم التسوية السياسية في دولة ليبيا الشقيقة، وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة.



وأكدت وزارة الخارجية بهذا الصدد على مساندة الكويت لكل المبادرات والجهود العربية والدولية الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها تلبية لتطلعات وآمال شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.



من جانب آخر، ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال.