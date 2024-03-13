أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود دعم الكويت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحسين وضع المرأة، معربا عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون مع المنظمة الأممية في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال اجتماع الشيخ فراس السعود مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة التي تستمر حتى 22 مارس الجاري.



ولفت السعود خلال الاجتماع إلى المشاريع التي تقوم حكومة الكويت بتنفيذها لتمكين وزيادة تحسين وضع المرأة ودعمها بشكل أكبر وفي مجالات أوسع تماشيا مع رؤية كويت 2035.



وأضاف أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في الفترة الماضية فيما يتعلق بتحقيق الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين من الأهداف الأممية ال17 الخاصة بالتنمية المستدامة إيمانا منها بأهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لتلك الأهداف وبأن الإنسان هو المحور الجوهري والحقيقي للتنمية.