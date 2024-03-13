أسامة أبو السعود



استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وحضر الاستقبال في مجمع الوزارات، وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ووكيل وزارة الأوقاف د. بدر حجر المطيري، والوكلاء المساعدون وجمع غفير من المهنئين وموظفي الوزارتين.



وأشار الغريب على هامش اللقاء إلى أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات الوزارة لموسم الحج هذا العام 1445هـ/ 2024، حيث تم تسجيل الحجاج من خلال منصة الحج الالكتروني وإقامة معرض الحج والعمرة لتسجيل الحجاج كتجربة مميزة، كما تم فحص وترخيص جميع مساكن الحجاج في مكة المكرمة في مناطق مميزة لتسهيل تنقل الحجاج.



ولفت إلى توقيع كل الاتفاقيات اللازمة لموسم الحج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة» حتى يتم تسهيل إجراءات تفويض واستقبال الحجاج في مطار الحج. وأعلن الوزير الغريب انه تمت الموافقة على حج المقيمين بصور غير قانونية لهذا العام.



وفيما يخص العملية الانتخابية، فقد أوضح الوزير الغريب أنه فور صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة قامت الوزارة بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات، حيث قام المجلس بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية مع انضمام وكيل وزارة العدل لعضوية اللجنة، وصدر القرار الوزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024.



وأوضح وزير الداخلية أصدر القرار رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل ميداني تحت إشراف وكيل وزارة العدل وذلك للقيام بأعمال الإعداد والتجهيز والتنظيم الخاص بالمدارس التي تم تخصيصها كمقار اقتراع للانتخابات، والانتقال إلى تلك المقار الانتخابية ومعاينتها والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.



وأوضح ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة إدارية لإعداد جميع المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة للعملية الانتخابية، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات التنويرية للمشاركين في العملية الانتخابية لإرشادهم وتوجيههم بشأن الإجراءات واجبة الاتباع أثناء العملية الانتخابية.



وذكر الوزير ان الوزارة قامت بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في تنظيم الانتخابات كوزارة الداخلية ووزارة التربية وبلدية الكويت ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات، كما انضمت الوزارة لعضوية اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية لتنظيم العملية الانتخابية.



كذلك تقوم الوزارة بإعداد وتجهيز كل احتياجات أعضاء السلطة القضائية.