حنان عبد المعبود



في إطار التعاون بين المدن الصحية واعتماد منطقة الفيحاء كمنطقة صحية، أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» التابعة للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان مسابقة ديوانية «صحة بلا تدخين» في منطقة الفيحاء برعاية المختار محمد الحواس.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وحملة «كان» د.خالد الصالح أنه تمت موافقة 8 ديوانيات للمشاركة في هذه المسابقة واعتذار 10 أخرى، مبينا أن هذه المسابقة تهدف لإيجاد ديوانيات صحية بعيدة عن الآثار الضارة التي تسببها آفة التدخين حتى على غير المدخنين. وأوضح الصالح أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن وباء التدخين بكل أشكاله وتعدد طرقه أحد أكبر التهديدات الصحية العامة في العالم، حيث يقتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا وأكثر من 7 ملايين وفاة من هذه الوفيات ناجمة عن تعاطي التدخين المباشر، بينما تقع نحو 1.3 مليون وفاة نتيجة تعرض غر المدخنين للتدخين غير المباشر، وهذا يضع المسؤولية على الجميع بضرورة العمل على منع التدخين في أماكن التجمعات المغلقة ومنها الديوانيات التي هي جزء أصيل من العادات المجتمعية في الكويت والتي تجتمع فيها فئات عمرية مختلفة.



وبين أن مثل هذه المبادرات تعمل كرافد لتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة، وتكون حافزا لتسليط الضوء على أهمية رفع ثقافة الوعي المجتمعي تجاه ما يسببه التدخين بكل صوره وأشكاله من أضرار تؤدي جميعها إلى الوفاة، كما أن هناك أكثر من 30 عنصرا في التبغ تتسبب بالإصابة بالسرطان.