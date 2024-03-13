رغم التغيير الاجتماعي ودخول التقنيات الحديثة، لم يغب المسحراتي (أبو طبلة) عن حارات دمشق فهو حاضر فيها كل عام. وهذه السنة، كشف مصدر في قيادة شرطة دمشق أنه تم منح موافقة لـ42 مسحراتيا في العاصمة للقيام بالمهمة خلال الشهر الكريم، بحسب ما نقل موقع «أثر».



وأوضح المصدر المذكور أن المسحراتي ليس له أجر شهري فعمله خلال شهر واحد فقط واعتماده يكون على ما يقدمه له أهل الحي من عيديات وإكراميات لقاء تعبه طيلة شهر رمضان.



وخلال العام الفائت، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان أن «المحافظة ليس لها علاقة بالتعويض المالي للمسحراتي والأهالي كلا يعطي حسب مقدرته».



وفي السياق ذاته، أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان خلال حديثه لذات الموقع أن مهنة المسحراتي يجب أن تحصل على ترخيص لمزاولتها خلال الشهر، متابعا: «نحن كمحافظة نقوم باستقبال الطلبات وإرسالها إلى قيادة الشرطة لتتم الموافقة عليها ومنح التراخيص اللازمة».