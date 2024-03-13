استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان أمس الأول جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من مواطنين ومقيمين، حيث جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والمودة وروح الإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.



وقد شكره سموه على هذا التواصل الأخوي وهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية، ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.











