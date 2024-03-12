العتيبي: تسخير الإمكانات ووضع الخطط والبرامج لإنجاح المراكز عبر الأنشطة والبرامج الدعوية والاستضافات الداخلية والخارجية

الجنوبي: التسجيل للتطوع بالمراكز الرمضانية شهد إقبالاً مميزاً من الشباب الذين بلغ عددهم 281 متطوعاً



أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية اليوم الثلاثاء عن فرص للعمل التطوعي في المراكز الرمضانية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في 25 مسجدا بالمحافظات الست، مبينة أن فرص العمل تعنى بخدمة المصلين وتنظيم دخولهم إلى هذه المراكز والخروج منها بسهولة ويسر.



وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب في «الهيئة» د.مشعل الجنوبي في تصريح صحافي: إن عملية التسجيل للتطوع بهذه المراكز شهدت إقبالا مميزا من الشباب الذين بلغ عددهم 281 متطوعا من الجنسين و«باشروا تطوعهم في المراكز الرمضانية مع بدء شهر الفضيل يوم أمس الإثنين».



وأوضح الجنوبي أن التطوع في هذه المراكز الرمضانية يعتبر إضافة مهمة للعمل التطوعي الشبابي لما تتضمنه من عقد العديد من البرامج والأنشطة الثقافية بتواجد أعداد كبيرة من المصلين، معربا عن الشكر لوزارة الأوقاف على منحها الشباب الكويتي المتطوع هذه الفرصة لخدمة بلدهم ومجتمعهم.



وأفاد بأن هذه الشراكة تأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لإنجاح المشاريع والبرامج المقدمة لأفراد المجتمع.



من جانبه، أكد الوكيل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقطاع المساجد بدر العتيبي في تصريح مماثل إن القطاع يعمل على تسخير جميع الإمكانات ووضع الخطط والبرامج لإنجاح المراكز عبر توفير حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والاستضافات الداخلية والخارجية.



ولفت العتيبي إلى الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة العامة للشباب لجهة توفير المتطوعين الذين يقومون بجهود تنظيمية مميزة عبر تواجدهم اليومي في المراكز الرمضانية بما يسهم في إنجاح أهدافها بترسيخ الوسطية ونشر الوعي الديني والثقافي والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية.



وأشار إلى أن الشراكة بين الجانبين في إدارة هذه المراكز يعد مثالا يحتذى للتعاون بين جهات الدولة لإنجاح البرامج التي تقدم للجمهور بما يمهد الطريق لتحقيق الهدف المنشود أن تكون المساجد مكانا مريحا للمصلين للنهل من الأجر والمثوبة.