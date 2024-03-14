رعت «زين» بطولة فخر العرب للخيل العربية الأصيلة التي أقيمت مطلع شهر مارس الجاري بقاعة الأرينا كويت في مول 360، وهي المسابقة الفريدة من نوعها التي احتفت بجمال الخيول العربية الأصيلة ومالكيها ومربيها في الكويت، وأتت تحت إشراف الهيئة الأوروبية لمنظمات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو).



وعلى هامش حفل الختام، شاركت زين بتكريم أصحاب الخيول الفائزة بالفئات الذهبية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد جاسم المرزوق، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ضاري المجحم، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير عام البطولة محمد الخميس.



وتفخر زين بدعمها لهذه المسابقة التي احتفت بجمال الخيول العربية ذات الدم الأصيل التي تعتبر أحد الرموز الثقافية الأبرز للهوية الكويتية والعربية والإسلامية، وهي من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وأكثرها جمالا وذكاء، ويمتد تاريخها لآلاف السنين، وجاءت مشاركة زين بهذه البطولة لتعكس اهتمام مؤسسات القطاع الخاص في دعم مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية في البلاد.



وشملت منافسات بطولة فخر العرب عدة فئات للخيول ذات السلالة المصرية بمختلف أعمارها، وشهدت تواجد طاقم تحكيمي عالمي منح النقاط بناء على عدد من المعايير مثل الهوية العربية، والرأس والعنق، والجسم، والقوائم، والحركة، وشملت ألقابا ذهبية وفضية وبرونزية، وأتت تحت إشراف الهيئة الأوروبية لمنظمات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو) بتصنيف فئة S للمسابقات المحلية. وتحرص زين على دعم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية التي تقام في البلاد للمساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن الشركة أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور هام وحيوي في تنمية المجالات الثقافية والرياضة، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات والمسابقات ذات المستوى العالمي.