محمد راتب



أكد مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن شهر رمضان لهذه السنة شهد استقرارا غير مسبوق في قطاع العمالة المنزلية، وذلك بفعل قرار وزارة التجارة الملزم بتحديد تكلفة استقدام العاملة المنزلية بـ750 دينارا شاملة تذكرة الطائرة، في حين تراجعت حالات هروب العاملات واستغلالهن من بعض أصحاب المكاتب تزامنا مع ارتفاع الطلب عليهن في رمضان، فضلا عن اختفاء الإعلانات الوهمية التي كانت تروج دائما للعمالة المؤقتة، مرجعا ذلك إلى جهود اللجنة المشتركة في إنفاذ القوانين على مكاتب استقدام العمالة بكل حزم، وكذلك إغلاق المكاتب الوهمية والتي كانت احد اسباب انتشار ظاهرة هروب العاملات وخاصة قبل شهر رمضان، كما كان لوعي المواطنين والمقيمين دور من اخلال اتباع القوانين والارشادات بهذا الشأن.



وأوضح أن الشركة وفرت الكثير من العاملات المنزليات خلال شهر رمضان وهي تعلن بين الحين والآخر على حسابها في منصة إكس عن طلبات استقدام جديدة خصوصا من سريلانكا، مشيرا إلى أن ما وفرناه من عاملات بالأسعار الحكومية كسر تخوف المواطنين من ممارسة بعض المكاتب للاحتكار ورفع الأسعار بالتزامن مع شهر رمضان.



من جانب آخر، حذر الزعبي المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي من الجهات الوهمية أو المزورة التي تقوم بانتحال اسم وصفة وشعار الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين نجاح الشركة في اجتذاب الكثير من المواطنين والمقيمين لاستقدام عمالتهم المنزلية بنفس الأسعار الحكومية، لافتا إلى أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها من قبل الشركة لملاحقة من ينتحلون اسمها وصفتها وشعارها.