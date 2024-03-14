بداح العنزي



أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان قرارا وزاريا بندب موظفين لوظائف إشرافية.



وتضمن القرار التالي:



مادة 1: يندب احمد ناصر حسن دشتي للقيام بأعباء وظيفية مدير ادارة التراخيص الهندسية - فرع بلدية محافظة الفروانية - قطاع فرع البلدية بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير. مادة 2: على المذكور ضرورة تقديم اقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. مادة 3: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



٭ تندب شيمة حمد جلدو طارش للقيام بأعباء وظيفية مراقب النظافة العامة - ادارة انظمة الخدمات البلدية - قطاع الخدمات. مادة 2: يصرف للمذكورة بدل اشراف قيمة 80 د.ك.



مادة 3: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.



٭ يندب محمد دعيج ركان السبيعي للقيام بأعباء وظيفية مدير إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية - فرع بلدية محافظة حولي - قطاع فرع البلدية بمحافظتي حولي والاحمدي. مادة 2: يصرف للمذكور بدل اشراف قيمة 100 د.ك. مادة 3: على المذكور اعلاه ضرورة تقديم اقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. مادة 4: على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.