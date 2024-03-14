بشرى شعبان



أصدر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري قرارا بتشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة الشكاوى المقدمة إلى قطاع التعاون بالوزارة. ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على ان تشكل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون ومراقب إدارة التنمية التعاونية نائب للرئيس، وتضم ممثلين من إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، بالإضافة إلى كل من: امينة المصيطف، نواف المطيري، يوسف العازمي، أعضاء وسعد الضويحي مقررا.



وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالمهام الآتية:



٭ استلام الشكاوى ومراجعتها والتأكد من استيفائها كل البيانات والمستندات المؤيدة لها، مع ضرورة وجود البيانات الخاصة في المقدم الشكوى الاسم، الرقم المدني الصفة، رقم الهاتف، التوقيع.



٭ وعلى اللجنة الاجتماع مع الشاكي للاطلاع على الشكوى ومرفقاتها ان دعت الحاجة بالإضافة إلى بحث الشكوى وتفنيدها وتحديد بنودها.



٭ طلب افادة عن موضوع الشكوى من الجمعية أو مراقبين عند الحاجة، وفي حالة الحاجة يتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة للجهة المعنية والتأكد من عدم وجود الشكوى بالجمعيات الأخرى.



٭ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة على أن يتم تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، وتوقع من جميع الأعضاء.



ويسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا لأبداء رأيه في الموضوعات المعروضة عليها، من دون أن يكون له حق بالتصويت.