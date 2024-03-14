محمود عيسى



ذكرت مجلة هيلينيك شيبنغ، أن أسعار زيت الوقود في آسيا سجلت ثباتا يوم الثلاثاء الماضي، وان معايير زيت الوقود لم تشهد سوى تغير طفيف على الرغم من أن سوق زيت الوقود منخفض الكبريت ظل مهددا بمخاطر الهبوط بعد أن أصدرت الكويت مناقصة فورية أخرى لشهر مارس، حيث باتت مصفاة الزور بالكويت تزيد من عرض منتجاتها في السوق العالمية.



وفي التفاصيل، قالت مصادر تجارية إن مصفاة الزور الكويتية عرضت شحنة أخرى من زيت الوقود منخفض الكبريت VLSFO للتحميل في مارس عبر مناقصة أغلقت يوم الثلاثاء، وتتكون الشحنة من 120 ألف طن من الوقود منخفض الكبريت ومن المتوقع تحميلها في الفترة بين 22 و24 مارس الجاري.



وجاء ذلك بعد وقت قصير من طرح مناقصة مماثلة الأسبوع الماضي للتحميل في الفترة بين 18 و19 مارس، وقالت المصادر إن الشحنة تمت ترسيتها على شركة جلينكور التجارية بخصم يتراوح بين 9 و9.25 دولارات للطن.



وأدت التوقعات بارتفاع إمدادات الزور من الوقود منخفض الكبريت بسبب زيادة إنتاج المصفاة من هذه السلعة إلى إبقاء سوقها العالمي تحت الضغط منذ مطلع الربع الأول من العام حتى الآن، ولم تتغير العلاوة النقدية على مبيعات زيت الوقود منخفض الكبريت كثيرا عن مستوى 1.25 دولار للطن المتري يوم الثلاثاء.



وفي غضون ذلك، بقيت فوارق السعر الفورية لزيت الوقود عالي الكبريت مخفضة مع استمرار اهتمام المنتجين بالبيع، وذكرت المجلة أن أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية مثل نفط عمان ودبي ومربان لم تشهد تغييرا يذكر يوم الثلاثاء، بعد أن رفعت الكويت والعراق أسعار البيع الرسمية لشهر أبريل المقبل.



واضافت ان الكويت رفعت يوم الثلاثاء سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في أبريل بمقدار 30 سنتا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 55 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامات عمان ودبي.