أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان الترسانة النووية الروسية المكونة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية «أكثر تقدما» وحداثة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.



وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «ثالوثنا، الثالوث النووي، أحدث من أي ثالوث آخر. نحن والأميركيون فقط لدينا مثل هذه الثالوث. وقد أحرزنا تقدما أكبر بكثير هنا».



وتابع: «هناك تكافؤ تقريبا، لكن لدينا أكثر حداثة، وجميع المتخصصين يعرفون ذلك».



وأضاف ان الولايات المتحدة «تقوم بتطوير مكوناتها ونحن كذلك. هذا لا يعني في رأيي أنهم يريدون بدء حرب نووية، لكن إذا أرادوا فنحن مستعدون».



ومرة أخرى نفى بوتين أنه فكر في استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا، على الرغم من تهديداته المبطنة في الماضي. وقال: «لماذا نستخدم وسائل الدمار الشامل؟ لم تكن هناك مثل هذه الضرورة على الإطلاق». وشدد على أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على استخدام هذا السلاح إذا كان وجود روسيا مهددا أو في حالة «هجوم على سيادتنا واستقلالنا».



ورد الرئيس الروسي للمرة الأولى شخصيا على تصريحات الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في 26 فبراير إنه «لا يستبعد» إرسال قوات غربية من حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك لن يغير شيئا.



وقال: «إذا تحدثنا عن وحدات عسكرية رسمية لدول أجنبية، فأنا متأكد من أنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة. هذا هو الأهم، تماما كما أن توفير الأسلحة لا يغير شيئا».



وجدد الرئيس الروسي استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.



وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي دميتري كيسيليوف لقناة «روسيا-1» و«روسيا سيفودنيا» إن أي مفاوضات من هذا النوع ليست فاصلا من أجل إعادة تسليح كييف، وإنما يجب أن تكون محادثات جادة مع ضمان الأمن الروسي.



وأردف قائلا: «ما نريده، وأكرر مرة أخرى، حل جميع النزاعات، وهذا النزاع، وذاك الصراع، بالوسائل السلمية. ونحن مستعدون لهذا. ونريده».



وتحديدا بخصوص أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي استعداد روسيا للمفاوضات ولكن «على أساس الواقع الحالي على الأرض، وليس على أساس الرغبات بعد استخدام العقاقير النفسية».



وأضاف: «هل نحن مستعدون للمفاوضات؟ نعم، نحن مستعدون، ولكن فقط للمفاوضات، وليس على أساس بعض الرغبات بعد استخدام مؤثرات عقلية، ولكن على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض».