

يحرص بنك الكويت الوطني، على دعم الصحة العامة وممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار الالتزام بمسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ذلك الإطار، قام البنك بدعم 7 لاعبين من فريق الناشئين للتنس في أكاديمية «رافا نادال الكويت» الرائدة في رياضة التنس واللياقة البدنية.



وقد حضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة التمدين الرياضية محمد مصطفى المرزوق ورئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر، حيث قال محمد مصطفى المرزوق: «يسعدنا دائما التعاون مع مؤسسة رائدة بحجم بنك الكويت الوطني، واستمرارا لهذا التعاون المثمر قام بنك الكويت الوطني بتقديم دعم فريق الناشئين للتنس وذلك بهدف تنشئة جيل متميز رياضيا وللارتقاء برياضة التنس». وأضاف المرزوق: «أكاديمية رافا نادال الكويت مؤسسة رياضية رائدة محليا وإقليميا ونسعى من خلال الأكاديمية تنشئة جيل من أبطال التنس وصقل مهارات عشاق هذه الرياضة بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة وفريدة من نوعها لأعضائها وترسيخ دور ريادي في ممارسة رياضة التنس في المنطقة».



بدورها، قالت المطر: «في بنك الكويت الوطني نؤمن بقوة التحول التي يمكن أن تحققها الرياضة، خاصة بالنسبة لشبابنا. وهذه الرعاية لا تعني فقط احتراف اللعبة، بل تعني بناء شخصية، وتعزيز روح الفريق، وغرس قيم مستدامة».



وأضافت قائلة: «من خلال هذه الرعاية نطمح إلى بناء إرث من التميز، حيث يتحول طاقة شبابنا إلى مستقبل أكثر إشراقا وأكثر حيوية للكويت»، مشيرة إلى أن سعي البنك لعقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات يلتقي مع توجه البنك في تعزيز كل الجهود لتلبية احتياجات المجتمع وتنميته».



ولفتت المطر إلى أن دعم البنك الوطني لفريق الناشئين للتنس في أكاديمية رافايل نادال في الكويت يعكس التفاني في تمكين الجيل القادم. ومن خلال الاستثمار في الرياضة والتعليم نهدف إلى تشجيع مستقبل صحي لشبابنا».



وأردفت: «في فريق الناشئين للتنس الشبان يتعلم الشباب ليس فقط كيفية اللعب، بل كيف يصبحون قادة وروادا في مجتمعهم. ولأننا نؤمن بأهمية دعمهم لينموا بثقة، فنحن ملتزمون بتشكيل مستقبل واعد يستند إلى التعلم والتطور، ومنها شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال الكويت».



ويحظى أعضاء أكاديمية «رافا نادال» بإمكانية الوصول إلى 15 ملعبا للتنس بما في ذلك الملاعب المكشوفة والمغطاة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، كما تحتضن الأكاديمية ملاعب للبادل والإسكواش، إلى جانب حوض سباحة مغلق وصالات منفصلة للسيدات والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية.