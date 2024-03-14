

هادي العنزي



بعد شوطين إضافيين، حسم كاظمة تأهله إلى المربع الذهبي للدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بعدما أكد تفوقه على الريان القطري في مواجهة الإياب التي جمعتهما أمس الأول على صالة الريان في قطر بنتيجة 78-77، بعدما فاز ذهابا بالكويت في 5 الجاري 69-61، ليضرب «البرتقالي» موعدا مع الكويت حامل اللقب في أولى مواجهات الفريقين في نصف نهائي «السوبرليغ» الذي يقام بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة، وذلك في 25 الجاري.



وجاءت مواجهة كاظمة والريان متوسطة المستوى، وشهدت إضاعة العديد من الكرات السهلة للتسجيل، وغاب لاعبو كاظمة عن تسجيل من خارج القوس «الثلاثيات»، لكنهم بالرغم من ذلك خرجوا متقدمين في الربع الأول 14-11، لكن أداء الريان تحسن في الربع الثاني ليخرج متعادلا بـ 25 نقطة، وواصل الريان افضليته في الربع الثالث ليخرج متقدما 44-43، كما نجح في المحافظة على هذا التقدم في أغلب فترات الربع الأخير، لكن «ثلاثية» ترافيس ليزلي قلصت الفارق إلى 3 نقاط في آخر دقيقة من اللقاء بينما تكفل نجم المباراة الأميركي كلينت تشابمان من معادلة الكفة في آخر 14 ثانية بنتيجة 60-60.



واستمرت الإثارة في الأشواط الإضافية التي قاتل فيها «البرتقالي» لنيل التأهل وهو ما تحقق له في آخر ثانيتين عندما تمكن ليزلي من التسجيل معادلا النتيجة بـ 77 نقطة، مع حصوله على رمية إضافية سجل منها نقطة الفوز بالمباراة.