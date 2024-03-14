

عبدالله قنيص



«والله ما أدري ان انقلع سب وقذف»، هذا ما قاله وافد اتهمه مواطن بسبه وقذفه في الشارع العام. المدعى عليه أكد أنه نجا بأعجوبة من حادث انقلاب مركبة، ووجه هذه الكلمة للشخص الذي كاد أن يتسبب في الحادث.



وكان مواطن من مواليد 1993 اتهم قائد مركبة مجهول الهوية بسبه وقذفه خلال سيره في منطقة «أم الهيمان» - علي صباح السالم، وقدم رقم لوحة المركبة وأوصافها لرجال الأمن، وسجلت القضية تحت رقم 17/2024 جنح.



وأضاف المصدر: تم تحديد هوية المدعى عليه بالتنسيق مع المرور واستدعاؤه حيث نفى أن يكون سب المدعى عليه، مشيرا إلى أن المُبلغ انحرف عليه، وكاد أن يتسبب في انقلاب مركبته، وصدرت منه كلمة «انقلع»، مؤكدا أنه لا يعرف أن هذه الكلمة سب وقذف.