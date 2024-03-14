انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانية خاصة لوضع قمر اصطناعي في المدار بعد ثوان من إقلاعه في غرب اليابان، كما أعلنت الشركة المشغلة «سبيس ون» أمس.



وأطلق الصاروخ «كايروس» الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترا من موقع في شبه جزيرة كيي، بمقاطعة واكاياما (غرب) المنطقة الجبلية التي تغطيها غابات.

لكن بعد ثوان من إطلاقه تحول الصاروخ إلى كرة نار واجتاح دخان كثيف موقع الإطلاق وسقط حطام مشتعل من الآلة على المنحدرات المحيطة، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل. وقالت «سبيس ون» في بيان إنها اضطرت إلى اتخاذ «إجراءات لإلغاء الرحلة» بعيد الإقلاع، مؤكدة أنها ستحقق في أسباب الفشل.