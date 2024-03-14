أفاد باحثون بحريون في مهمة لتسجيل الحياة المخبأة في محيطات العالم، بأنهم عثروا على حوالي 100 نوع جديد محتمل من الكائنات الحية، بما في ذلك مخلوق غامض يشبه النجمة.



وركز فريق البعثة تحقيقاته على «خندق باونتي» البالغ طوله 800 كيلومتر، وهو جزء غير مستكشف من المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا وشرق الجزيرة الجنوبية.



واستغرقت الرحلة 3 أسابيع على متن سفينة الأبحاث «تانغاروا» التابعة للمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في البلاد، وأخذت محلها في فبراير.



وجمع الفريق حوالي 1800 عينة من أعماق تصل إلى 4800 متر، ووجدوا أنواعا من الأسماك، والحبار، والرخويات، والمرجان، والتي يعتقدون أنها جديدة في مجال العلم.



وقال مدير العلوم الاستكشافية في تحالف «Ocean Census»، د.دانييل مور: «لدينا منطقة كبيرة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا، حيث يوجد شح مطلق في البيانات. لا نعرف شيئا عنها».



ويعد «Ocean Census» تحالفا جديدا أطلق في أبريل من عام 2023، ويهدف إلى رصد 100 ألف نوع غير معروف من المخلوقات خلال الأعوام العشرة المقبلة.



وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة سيقوم فريق من العلماء بفرز ووصف الاكتشافات في أعماق البحار لتأكيد ما إذا كانت من الأنواع المكتشفة حديثا.



وشعر علماء الفريق بالحيرة من احد الاكتشافات، إذ اعتقدوا في البداية أن المخلوق الذي وجدوه كان عبارة عن نوع من نجوم البحر أو شقائق النعمان البحرية.