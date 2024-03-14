القاهرة - محمد سامي



في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق فريقا البنك الأهلي والجونة فوزين كبيرين وغير متوقعين على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد عودتهما لاستئناف مشوارهما في الدوري الممتاز، حيث حول الجونة تأخره أمام ضيفه الزمالك 1-2 إلى فوز 3-2 وذلك على ستاد خالد بشارة بالغردقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 15 للدوري المصري، ليقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب تراجع مستوى ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد تعرض الفريق للهزيمة الرابعة هذا الموسم في الدوري.



وبهذا الفوز، قفز الجونة إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد الزمالك عن النقطة 15 في المركز 13 من 11 مباراة.



وفي السياق ذاته، وجه المدير الفني للأهلي مارسيل كولر نقدا لاذعا للاعبيه بعدما تلقى الفريق خسارته الأولى في الموسم الحالي وذلك أمام البنك الأهلي 3-4 في الجولة الـ 15 بالدوري المصري، حيث صرح: «لعبنا بشكل غاية في السوء وارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية الكارثية، لم نقدم أي شيء».



وتابع: «أخطأت بإشراك عمر كمال عبد الواحد في مركز قلب الدفاع، فهو لا يصلح للعب في هذا المركز بعد أدائه اليوم وهذا خطأ مني أنا».



يذكر أن الأهلي احتل بتلك النتيجة المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فقط، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.



هذا، وقد حافظ المصري البورسعيدي على صدارته لجدول الترتيب بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه زد إف سي 2-2 ليرفع الأخير رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد المصري إلى 27 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن إنبي الوصيف.



من ناحية أخرى، وجهت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي حامل اللقب للعب ضد سيمبا التنزاني، إذ ستكون مباراة الذهاب أحد يومي 29 و30 الجاري في تنزانيا، فيما تقام مباراة العودة أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



وفي باقي المباريات، سيواجه الترجي التونسي نظيره آسيك الإيفواري، بينما يلعب مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتلتيكو، فيما يواجه صن داونز الجنوب أفريقي نظيره يانغ أفريكانز التنزاني. وحال فوز الأهلي فإنه سيلتقي الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو في قبل النهائي.



كما أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية عن مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الزمالك ومودرن فيوتشر وذلك في 31 الجاري و7 أبريل.



وفي باقي المباريات، سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) ريفرز يونايتد النيجيري، كما سيواجه نهضة بركان المغربي نظيره أبوسليم الليبي، فيما ستكون المواجهة الرابعة بين الملعب المالي ودريمز الغاني، حيث سيواجه الفائز منها الفائز من مواجهة الزمالك وفيوتشر.