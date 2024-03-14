بيروت - عامر زين الدين



في إطار جولة الاتصالات التي يقوم بها سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني على المراجع السياسية والروحية، زار أمس الأربعاء بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وتناول البحث شؤونا وطنية وإقليمية.



وأشار عبدالرحمن آل ثاني إلى ان «الزيارة هي للتعارف، وقد وضعت خلالها صاحب الغبطة في أجواء تحرك اللجنة الخماسية، باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورؤيتنا المستقبلية في هذا الإطار».



بدوره، أشاد العبسي بـ«العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وبدعم قطر للاستقرار في لبنان».