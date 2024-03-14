بيروت - خلدون قواص



أكد النائب أحمد الخير ان كتلة الاعتدال الوطني تقوم بمعالجة العقد التي تواجه مبادرتها لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال بعد لقائه ونواب كتلة الاعتدال الوطني مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: وضعنا سماحته بأجواء المبادرة التي أطلقناها والإيجابية التي رافقتها بداية ومن ثم العقبات التي واجهتها مؤخرا، وأكدنا له أننا نعمل تحت كنف دار الفتوى ومع كل الوطنيين في هذا البلد، ومفتي لبنان وغبطة البطريرك الماروني ومجلس المطارنة الموارنة يدعمون مبادرتنا بالإضافة إلى دعم اللجنة الخماسية، وهذا يؤكد أن المبادرة مستمرة وارتكازنا على كل الرجال الوطنيين الذين هم فعلا هدفهم خدمة الوطن وانتشال اللبنانيين من هذا الحرمان وهذا الواقع الاقتصادي الصعب.



وأضاف: المبادرة بالمضمون أخذت موافقة أغلبية الأطراف اللبنانية والعقد بدأت عندما خضنا في التفاصيل أي بالآليات والشكليات وما إلى ذلك من نقاط، ولكن لا نرى أن هذه التفاصيل سوف تمنع سعينا واستمرارنا بتحركنا على إنهاء هذا الشغور، الكتلة اليوم نقطة التقاء بين كل اللبنانيين من خلال هذا اللقاء التشاوري الذي يجب أن يحصل تحت كنف المجلس النيابي ويؤدي بطبيعة الحال إلى الذهاب للمجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال ممارسة النواب واجبهم الدستوري.



ورفض الخير التحدث عن مهل زمنية لتحقيق نجاح المبادرة مكتفيا بالقول: المساعي مستمرة، ونأمل خيرا إن شاء الله وإن شاء الله هذه الشهر الكريم يكون كريما على اللبنانيين ويحمل بشرى سارة بإنهاء هذا الشغور بسدة الرئاسة.