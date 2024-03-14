بحث صرف بدل مناوبة نهاية الدوام للعاملين في المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية بنين أسوة بالمراحل الأخرى

استقبلت وكيل وزارة التربية بالإنابة انوار الحمدان وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة رئيس النقابة عادل العازمي، حيث تم بحث العديد من المواضيع المهمة للعاملين في الحقل التربوي والإداري بالوزارة .



وأكد رئيس النقابة عادل العازمي عقب اللقاء ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب الرئيسية لوكيلة التربية وفي مقدمتها صرف مكافآت لمشرفي المختبرات في المناطق التعليمية واعداد نشرة من القطاع القانوني بكيفية تعامل المدارس مع حالات الحضانة .



وتابع العازمي ان مطالب النقابة تضمنت ايضا توفير منسق نشاط تربوي في رياض الاطفال والمدارس لتخفيف العبء عن الهيئة التعليمية في المدارس، وإعداد نشرة لتخفيف ساعات العمل لذوي الاعاقة والمكلفين بالاعاقة والمجالس الطبية وحقوق الطفل.



كما طالب رئيس النقابة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان الخدمة المدنية لسرعة البت في ملف البصمة .



واشار العازمي إلى ان مطالب النقابة تضمنت كذلك صرف بدل مناوبة نهاية الدوام للعاملين في المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية بنين اسوة بالمراحل الاخرى .



وأكد العازمي دعم وكيل الوزارة بالإنابة انوار الحمدان لكل مطالب النقابة وسرعة إنجازها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين وبما يحقق صالح العملية التربوية والإدارية في مختلف المدارس والمناطق التعليمية وتوفير كل الأجواء لإخواننا المعلمين والإداريين لتحسين اوضاعهم وبما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا المتعلمين بمختلف المدارس .



وفي ختام اللقاء، وجه العازمي وأعضاء النقابة الشكر لوكيل الوزارة بالانابة انوار الحمدان على حسن استقبالها وتفهمها الكامل لمطالب العاملين بالوزارة .